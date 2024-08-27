大陸重慶一名男子近日迎娶一名斐濟新娘，婚禮影片在網路曝光後迅速爆紅，不少人都在讚嘆新娘的高顏值，婚禮化妝師也直言，新娘的五官十分精緻，「確實美爆了！」當地政府工作人員則稱，新郎在一間斐濟公司上班，這趟回重慶是為了舉辦婚禮，目前兩人已經返回斐濟。

根據《上游新聞》報導，大陸重慶的婚禮化妝師璇璇透露，這場婚禮於本月22日在巫溪縣文峰鎮舉辦，因為飯店離住家很近，所以一行人並未搭乘迎親禮車，而是步行過去的，新郎新娘和浩蕩的親友團走在路上，吸引當地居民圍觀，不少人都拿出手機拍攝。

相關片段在網路上曝光後迅速爆紅，網友紛紛留言讚嘆新娘的高顏值，「五官好立體喔，外國人就是不一樣！」婚禮化妝師璇璇也大讚新娘的五官精緻，外貌十分出眾；此外璇璇也指出，新郎和新娘全程以英文溝通，且新郎不但英文好，還非常能幹、有才華，本來只是想低調簡單地舉辦婚禮，沒想到會造成轟動。

文峰鎮政府的相關負責人受訪透露，新郎目前在斐濟的一間公司工作，這次回來是為了舉辦婚禮，不過因為屬於跨國婚姻，所以尚未領到結婚證書，目前夫妻倆人已經重新返回斐濟了。