泰國近日發生一起家暴事件，一名36歲人妻遭男性朋友性侵，丈夫得知後忌妒又憤怒，他曾想和性侵妻子的人當面對質，對方卻消失無蹤，最後竟將怒氣轉移到妻子身上，把妻子活活打死。

根據《The Thaiger》報導，泰國曼谷一名36歲人妻布阿（Bua）在8月23日傳訊息給29歲朋友迪伊（Dee），稱她被一名男性朋友博伊（Boy）性侵，但迪伊不知道兩人在哪，所以無法及時趕到現場救她；這件事後來被布阿的35歲丈夫托普（Top）得知，他氣憤不已，試圖和博伊當面對質，對方卻逃跑消失，於是托普將怒氣轉移到妻子身上，最終將布阿毆打致死。

醫護人員接獲通報，隨即趕往現場，發現布阿全身多處受傷，雖然立即進行CPR，仍無法挽回布阿的性命；之後托普坦承殺害妻子，被警方帶回調查，住在同一棟房子裡的托普哥哥也被傳喚接受訊問，哥哥透露，托普有家暴史，經常因為忌妒而虐待妻子，不過布阿也曾出軌，但他相信布阿這次真的沒有對感情不忠，而是托普吸食毒品加上脾氣暴躁，才導致悲劇發生。

哥哥表示，事發當天聽到托普和布阿爭吵且發生肢體衝突，他曾警告托普不要再打布阿，但被責罵不要多管閒事，他不想捲入這場紛爭，於是離開家中，未料結果這麼嚴重；目前全案正在調查中，警方尚未透露案件細節，也尚未證實布阿是否遭到性侵。

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