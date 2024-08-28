以色列一名4歲男童日前和家人到博物館參觀，因為好奇展出的陶罐裡裝了什麼東西，意外打破了一件原本保存完好的文物，該文物可追溯至西元前2200年到前1500年，

Boy accidentally smashes 3,500-year-old jar on museum visit https://t.co/aN6yCDin25 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 27, 2024

根據《BBC》報導，以色列海法赫克特博物館（Hecht Museum）指出，這個破碎的大型陶罐可追溯至西元前2200年到前1500年之間青銅時代，且保存完好，由於這類文物在出土時通常都已經破碎，更顯得這個陶罐的罕見；博物館表示，陶罐在入口附近展出，四周沒有保護措施隔絕遊客與文物，因為博物館認為無障礙地展出考古文物有一種特殊魅力。

未料近日發生意外，父親艾力克斯（Alex）帶4歲兒子到博物館參觀，男童因為好奇罐子裡裝了什麼，輕輕拉碰了一下，結果導致陶罐掉下來、碎了一地，艾力克斯表示，當他看到兒子站在破掉的陶罐旁，震驚不已，但不認為是兒子做的，於是先安撫他的情緒後，才叫來警衛說明情況。

博物館工作人員利希（Lihi Laszlo）指出，故意損害文物會受到嚴厲懲罰，並立即請警方介入，「但這起案件的情況不一樣，陶罐是被一名來參觀博物館的小孩意外損壞的。」博物館並未要求賠償，而是請專家來修復陶罐，在最短的時間內重新展出，還邀請男童一家人回到博物館參觀。

艾力克斯直言，他看到陶罐被修復才終於鬆了一口氣，但同時也感到很抱歉，「因為它不再是原來的樣子了。」儘管發生了意外損壞的事件，博物館仍堅持不在展出文物旁加裝圍欄、玻璃等保護措施，以維持一直以來的傳統；此外，博物館也解答了男童的疑惑，該陶罐最初可能用來盛裝當地物資，例如葡萄酒或橄欖油。