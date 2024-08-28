美國佛州一名女子透過父親認識前夫，未料結婚懷孕後，才發現對方和父親是長期炮友，還害她染上愛滋病，女子憤而離婚並和父親斷絕關係，卻喪失了對情感的信任，直到遇見現任伴侶，才終於解開心結，過上幸福快樂的生活。

根據《太陽報》報導，美國佛州女子布蘭達（Brenda）近日在YouTube頻道《Love Don’t Judge》分享悲慘遭遇，她19歲時透過父親認識了一位男子，父親說男子是他的朋友，因為覺得女兒和對方很合適，所以不斷安排、搓合他們，布蘭達也如父親所願和對方結婚並懷孕，未料竟是惡夢的開始。

布蘭達後來發現，父親和丈夫是長期炮友關係，且父親似乎是故意搓合他們，還害布蘭達染上愛滋病，「我感覺被背叛，覺得自己一文不值，我不再信任這個世界還有忠誠。」後來她離開丈夫，並和父親斷絕關係，雖然渴望新的愛情，但認為沒有人能夠接受她的病情，直到遇見了布蘭登（Brandon）。

布蘭達表示，當她向布蘭登講述可怕的過去時，內心十分緊張，但布蘭登始終不離不棄，夫妻倆人還經營社群帳號，分享愛滋病患的日常生活，除此之外他們育有3名女兒，愛滋病毒檢驗皆為陰性，雖然曾被網友批評「生孩子很自私」，但她仍堅持分享，「我只是想讓人們知道，愛滋病患也能好好生活。」