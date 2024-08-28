古代皇帝聽政時，背後兩側總有人拿著「大扇子」伺候，大陸北京故宮導遊房博指出，這個扇子其實是從武器演變而來，明朝永樂皇帝在發動靖難之役後登基，每天都害怕有人刺殺自己，於是從國外引進了名為「卓影辟邪」的一長柄三刀刃武器，再偽裝成類似扇子的造型，以保護皇帝的安全。

房博指出，明朝政治家陸容編撰的史料筆記《菽園雜記》提到，「奉天門常朝，御座後內官持一小扇，金黃絹以裹之。常聞一老將軍雲，非扇也，其名卓影辟邪。永樂間外國所進，但聞其名，不知為何物也。」指明朝皇帝御門聽政時，背後兩側各有一人拿著一把「大扇子」，據說是永樂年間從國外引進，名叫「卓影辟邪」，但不知道具體作用。

大陸歷史學家單士元研究後指出，「卓影辟邪」是個一長柄三刀刃的武器，因為害怕傷害皇帝，所以平時會用鐵線包起來，外面再套一個黃布罩子，一旦發生緊急情況，舉著「卓影辟邪」的人就能甩開罩子、使用武器。

房博解釋，永樂皇帝是發動靖難之役後才登基，但上一任皇帝建文帝不知所蹤，讓永樂皇帝始終心懷恐懼，擔心有人會刺殺他，比如名叫景清的官員，就曾帶利刃上朝，想要當眾行刺，所以永樂皇帝為了自身安全，從國外引進了「卓影辟邪」保護自己。

不過到了宣德年間，永樂皇帝的孫子即位，反對勢力已經差不多消滅，不再威脅皇帝的安全，所以「卓影辟邪」逐漸演變成大扇子，搧風後可以加強室內空氣流通，因此命名為「避瘟扇」，能夠保護皇帝的身體健康。