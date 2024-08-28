宮鬥劇受大眾喜愛，許多經典作品就算沒看過也都略有耳聞，但清朝後宮真的像電視劇裡演的一樣，每位妃嬪都為了爭寵而不擇手段陷害別人嗎？大陸央視主持人任志宏指出，清朝後宮中宮鬥事件很少，主要是因為皇后擁有極大的權力和管理方法，一旦有妃嬪犯了錯誤，就會按照制度懲罰，連皇帝都無法左右。

任志宏指出，在清朝宮廷中，皇后負責統領六宮，並且有一套完整的管理方法，皇后在後宮的地位如同皇帝，甚至有時皇后做出的決定，連皇帝都無權干涉；當某個妃嬪犯了錯誤，皇后就會用制度來懲罰她，或剋扣她的俸銀，在後宮中如果被罰了俸銀，是有失面子的大事。

除此之外，皇后還可以把某個妃嬪犯下的劣跡，寫在中宮箋表上給皇帝看，就算皇帝再偏袒該名妃嬪，心中有再多不捨、不情願，也無權更改皇后做的決定。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平也曾在受訪提到，史料中鮮少出現清朝後宮發生宮鬥的記載，最主要的原因有2點，第一是宮廷的「隔離制度」，切斷宮廷與外界的往來，禁止宮內的事情外傳。

第二是採取「逐級晉封」和「集體晉封」，清朝妃嬪會循序晉封，而不是隨皇帝喜好隨意越級晉封，且皇帝也很少單獨晉封某位妃嬪，而是在重大節日時一併處理，因此清朝妃嬪的晉封不靠宮鬥，而是靠資歷、輩分和時機。