非洲國家納米比亞正在面臨100年來最嚴重的乾旱，由於缺雨加上氣候炎熱，導致農作物枯萎，接近國家一半人口的民眾都將面臨糧食短缺的危機，納米比亞政府為了解決困境，近日宣布將撲殺700多隻野生動物，包含大象、河馬、斑馬等，以提供肉類給受飢餓所苦的人。

根據《CNN》報導，納米比亞政府於5月宣布進入緊急狀態，預估有140萬人將面臨糧食短缺的危機，約占納米比亞總人口的一半，尤其農村地區最為嚴重；為了解決這個問題，納米比亞的環境、林業與旅遊部門在本月26日宣布，將撲殺超過700隻野生動物，包含83隻大象、30隻河馬、60隻水牛、50隻高角羚、100隻斑紋牛羚以及300隻斑馬等，並將這些肉供應給受飢餓所苦的人們。

該部門指出，野生動物在乾旱期間尋找食物和水源時，可能會與人類接觸，進而發生衝突，因此這項撲殺計畫會由專業獵人在「動物數量超過可用資源」且仍具有「可持續狩獵數量」的國家公園和公共區域進行獵殺，目前已經有超過150隻野生動物被宰殺，提供超過56.6公噸的肉。

除此之外，報導指出，非洲南部是大象的大本營，數量超過20萬，這些野生動物也受到乾旱的負面影響，據悉去年（2023）在納米比亞就有數百隻野生動物因為水資源枯竭而死亡。