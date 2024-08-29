現在有不少詞彙是從古代流傳至今，然而隨著時代轉變，這些詞彙也逐漸脫離原本的意思，多了新的含意，許多現代人常用的生活用語，其實源於古代青樓行話，比如轉職、換工作會以「跳槽」形容，但在古代是指青樓女子從一個客人換到另一個客人的行為。

根據《澎湃新聞》報導，第一個青樓行話「跳槽」，原指牲口離開原本的槽頭，轉而到別的槽頭吃飼料，在元代傳奇中，被用來描述魏明帝見異思遷，對於後宮妃嬪見一個愛一個的行為，後來又被引申為青樓用語。

清代遺聞錄《清稗類鈔》中便記載了當時青樓的「跳槽」現象，「原指女妓而言，謂其琵琶別抱也，譬以馬之就飲食，移就別槽耳。後則以言狎客，謂其去此適彼。」指青樓女子和一名客人纏綿一段時間後，發現了更有錢的客人，於是「汰舊換新」、另攀高枝。

第二個是「調頭」，現代多用「掉頭」，指的是轉彎之意，但在古代是妓女從一間青樓轉到另一間青樓營業，現代「跳槽」、「換工作」的意思類似；第三個「開盤」在現代屬於股市用語，在古代青樓行話中，代表「青樓女子的表演開始了」，以吆喝的語氣招攬客人。

第四「出局」，現代常用於比賽和遊戲，指參賽者或玩家被淘汰，不再具有資格，而古代青樓行話中，指的是妓女被客人看中後，帶回自己家或其他地方過夜，與之相對的是「住局」，指客人玩累了，留宿在青樓中。