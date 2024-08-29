韓國一名男子和交往2年的女友論及婚嫁，某次他用女友電腦整理婚禮賓客名單時，無意間看見一個「大學時期」的文件夾，點開後發現，女友竟將大學的交往、約炮對象一一列出，還評價對方的表現，清單人數多達57人，讓男子震驚又崩潰。

"잠자리 잘 맞아 좋았다" 남자 57명과 관계 후 별점 준 약혼녀 #뉴스1 https://t.co/zAyC1dhwaw — 뉴스1 (@News1Kr) August 28, 2024

根據韓媒報導，《KBS JOY》的電視節目《戀愛干涉團（연애의 참견）》在本月27日播出的內容中，講述了一名可憐男子的遭遇，他和女友交往2年後論及婚嫁，在結婚前100天左右，他為了準備結婚請帖而到女友家中，並使用對方的筆電整理賓客清單。

過程中他在電腦內發現一個名為「大學時期檔案」的文件夾，出於好奇點開其中的Excel表查看，未料裡面竟列出了女友在大學時期的交往和約炮對象，人數多達57人，而且除了姓名和年齡外，女友還記錄了這些人的背景、認識過程以及評價，包含「我們相處得很好，可惜就這樣結束了」、「我一晚上都沉浸在浪漫的氛圍中」等。

男子看到後震驚不已，在他心目中，女友一直是純潔、溫柔的形象，「我不敢相信她竟然和這麼多男人睡過，還評價對方的表現。」、「她不是我認識的那個女朋友。」讓他對兩人的關係感到困惑，始終被莫名的感覺折磨，不知該如何是好。