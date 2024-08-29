錦衣衛、東廠和西廠都是明朝皇帝創建的特務機構，除了眾人熟知的錦衣衛以外，東、西廠也是用來監視、懲罰文武百官，讓當時的大臣們聞風喪膽，大陸央視主持人任志宏指出，其中以西廠最為恐怖，通常採取嚴刑逼供的手段，不過在大臣不滿的聲浪中，只存在很短暫的時間便消失。

任志宏指出，東廠由明成祖朱棣創立，由於皇位是從侄子建文帝朱允炆的手中竄奪而來，所以他內心相當不安，朝廷裡很多大臣也對朱棣感到不滿，為了維護統治和權威才創辦了東廠，以監管百官；東廠大部分的主導者是宦官，因為朱棣認為他們比較可靠，且生活在皇宮內，想要隨時聯繫比較方便。

最初，東廠只是用來抓犯人，而沒有審理犯人的權力，但東廠偵查範圍較寬，上至文武百官、下至平民百姓，平時匯報也不需透過奏章，而是當面向皇帝報告；後來東廠的權力不斷擴大，在特殊時期，就連錦衣衛的指揮使見到東廠廠主也必須下跪叩頭，甚至明朝後期，東廠還有了專屬的監獄，正式開啟東廠的恐怖統治。

至於西廠，只存在了很短暫的時間，明憲宗朱見濡因為覺得手中的情報機構還不夠多，又成立了西廠，當時西廠具有「先斬後奏」的權力，主要職責就是監視京城內外的官員，所以只要有懷疑的對象，就能直接逮捕，不過西廠大多採取嚴刑逼供的手段，讓諸多大臣不滿，最終皇帝只能把西廠撤掉。