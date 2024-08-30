烏干達一名自稱傳統治療師的男子，近日被發現在私人祭壇中藏有40個人類顱骨，上頭還貼著可疑的姓名標籤，當地警方懷疑他涉嫌利用這些顱骨進行活人獻祭，一旦罪名成立將面臨終身監禁。

綜合外媒報導，這起事件發生在首都坎帕拉（Kampala），警方25日突襲當地一處私人祭壇，一舉沒收24個人類顱骨，沒想到後續的搜索中又起出獸皮和動物遺骸，以及更多標註姓名的顱骨，包括「納姆利、納魯姆、穆萬加、穆帕卡西、卡隆督奇」等，總計約40個人類顱骨。

警方發言人奧尼揚戈（Patrick Onyango）表示，當局懷疑嫌犯戈弗雷（Ddamulira Godfrey）在進行活人獻祭，並依《防止與禁止人類獻祭法》起訴戈弗雷，如果罪名成立將面臨終身監禁。

對此，戈弗雷堅稱沒有殺人，並把這起突襲事件歸咎於同業競爭，強調「即使被誣陷，我也不會動搖信念」。不過自稱是傳統治療師的戈弗雷，事發後隨即被「烏干達傳統治療師協會」劃清界線。

事實上許多非洲國家仍有民眾深信，人體部位製成的護身符可以帶來財運或對敵人下咒，上月在距離坎帕拉41公里的姆皮吉（Mpigi）一座祭壇裡，也被起出17個人類顱骨。