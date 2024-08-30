美國密蘇里州環境部門近日接獲通報，一隻白頭海鵰（Bald eagle）疑似墜地受傷，相關人員到場後初步檢查沒有發現外傷，但不知為何卻飛不起來，直到照X光後才驚覺原來牠吞了一隻浣熊，才會飽到飛不動，畫面曝光後掀起熱議。

綜合外媒報導，密蘇里州環境部門近日接獲民眾通報，指出當地著名景點「Wilson’s Creek National Battlefield」有一隻白頭海鵰疑似受傷，無法振翅飛翔。搜救人員獲報後趕抵現場，卻意外發現牠毫髮無傷，為了釐清原因，便將白頭海鵰帶回檢查。

X光照片顯示，白頭海鵰的胃部膨脹，仔細看竟是一隻浣熊，甚至連爪子也清晰可見。環境保護部門得知真相後，忍不住吐槽「這隻鳥其實很健康，只是太胖了才會飛不動」。

此外，密蘇里州環境保護部門表示，被吃下的浣熊，生前可能遭遇路殺，而非白頭海鵰自行獵捕，後者經過休養後已經恢復健康，被帶到公園野放。消息一出，網友紛紛留言直呼，「太好笑了，因為太胖飛不起來」、「跟人們慶祝完感恩節的狀態一樣」。