清代作為歷史上最後一個封建王朝，隨著政權瓦解，宮女們最終面臨遣散命運，不過多數人印象中，宮女經過千挑萬選，無論是氣質或是容貌，都比尋常百姓還要好，為何出宮後卻乏人問津，沒有人願意娶？對此，末代皇帝溥儀道出背後心酸真相。

根據《搜狐網》報導，溥儀頒布退位詔書之後，因為無法負擔龐大的人事開銷，遣散了大量宮女和太監，還給了每人100大洋作為遣散費。不過照理說，宮女經過一連串訓練，出宮後應該有不少出路或是能順利出嫁，但事實卻並非如此。

原因包括清末最後一批遭到遣散的宮女，年紀多半30歲左右，除非顏值極高，否則這個年齡的女子在當時算是大齡剩女，加上多數老百姓對宮女抱持偏見，認為她們在宮中伺候過皇帝，可能早已不是清白之身，所以不會選擇這樣的女子結婚。

此外，末代皇帝溥儀晚年也曾一語道破宮女嫁不出去的關鍵原因在於，宮中生活壓抑，宮女作為最底層的奴婢，每天生活在恐懼之中，就怕觸怒龍顏或是得罪后妃；加上常年早起晚睡、工作勞累，在身心飽受折磨的情況下，多數宮女都患有隱疾，中醫稱之為「積鬱成疾，形成血瘀」，不容易受孕。

在當時的人看來，這樣的女子是不完整的，畢竟「不孝有三，無後為大」，因此宮女們被遣散後，不是到大戶人家當丫鬟，就是淪落風塵，勉強維持溫飽，最終孤老一生。