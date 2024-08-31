美國德州一戶民宅前出現一隻鱷魚，引起當地居民恐慌，警方獲報後立即前往現場，讓人錯愕的是，員警在沒有任何防護裝備的情況下，竟徒手抓住了鱷魚，驚險搏鬥過程在網路上瘋傳。

富爾希爾（Fulshear）警局日前在臉書粉專發布一段影片，內容提到警官亨利（Billy Henry）23日接到民眾通報，指出有一隻鱷魚盤據在家門口不走，他立即前往現場，身上的側錄器拍下抓捕鱷魚的驚險過程。

影片中可見，一隻鱷魚蜷縮在民宅前，儘管體型較小但攻擊力十足，一發現亨利靠近就張嘴發出嘶嘶聲，但亨利依舊老神在在，躲過數次攻擊後，看準時機就一把抓住鱷魚，將其制伏帶走。

亨利徒手抓鱷魚的勇猛行徑引起不少居民圍觀，還有人驚呼「你是英雄！」當地媒體則指出，這其實是亨利當天抓到的第二隻鱷魚。影片曝光後短短一周就吸引逾13萬觀看次數，網友們紛紛留言大讚，「應該要幫他加薪」、「看這架式，就知道這位警官不是第一次徒手抓鱷魚了」。