An ancient sea cow that once swam the oceans millions of years ago met its demise after being attacked by a crocodile and was feasted upon later by a shark, a study suggests.https://t.co/4L4HpTuMGb — PA Media (@PA) August 29, 2024

近期研究發現，一隻史前海牛在死前度過了極其悲慘的一天，先是遭遇鱷魚襲擊，試圖咬住海牛的口鼻將其窒息，接著又遭到虎鯊啃食。隨著化石出土，揭示了古代生物的捕食模式以及食物鏈線索。

綜合外媒報導，這項研究結果發表在《古生物學脊椎動物雜誌》上，這也是少數記錄中新世時期（距今2300萬年至1160萬年前）的動物，被不同掠食者獵殺的例子。研究指出，海牛化石身上出現3種類型的咬痕，而根據咬痕的形狀、深度和方向，推測是由兩種掠食者造成，分別為中小型的鱷魚和虎鯊。

根據海牛頭骨化石上的掠食痕跡顯示，這隻海牛在水底游泳時，先是遭到史前鱷魚的襲擊，特別是口鼻部位出現整齊的齒痕，意味著鱷魚夾緊下顎，試圖將其窒息。另外兩個大切口則表明，鱷魚拖動海牛，奮力將其撕扯；至於化石上的條紋痕跡，顯示鱷魚在抓住海牛後，執行了「死亡翻滾」，用以制伏獵物，這也是現代鱷魚終結獵物的殺手鐧。

此外，海牛的脖子遺留了虎鯊的牙齒，全身骨骼也布滿鯊魚咬痕，顯示鱷魚大開殺戒、飽餐一頓後，虎鯊緊接著撲上前享用海牛大餐。研究團隊指出，這項罕見的發現，除了顯示古代生物的捕食模式，更可以一窺中新世時期該地區的食物鏈。