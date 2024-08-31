美國華盛頓州一名嫌犯日前闖空門，沒想到他什麼也沒偷，只是自行煮義大利麵來吃，還把髒碗盤給洗乾淨，臨走前甚至寫紙條提醒屋主家電故障，奇葩操作讓屋主相當錯愕，忍不住打趣調侃，「我猜他應該是個『人還不錯的』罪犯」。

綜合外媒報導，這起事件發生在耶姆市（Yelm）的克利爾伍德社區協會（Clearwood Community Association），屋主艾迪（Eddie Andujo）23日回到家時，發現廚房窗戶被外力破壞，桌上還留下一張紙條，寫著「我非常需要食物，因此闖入你家，請原諒我。我吃了你的食物、洗了我的衣服，並且洗了澡…」最後還提醒屋主家中的爆米花機壞了。

艾迪表示，嫌犯在廚房煮了義大利麵，「有趣的是，他洗了自己的盤子，所以我猜，他是個『人還不錯』的罪犯…而且他把用過的毯子摺好了。」不過艾迪事後還是選擇報警，警方則表示該名入侵者疑似過於飢餓，才會闖入社區，並在附近多棟民宅犯案。

一名受害屋主貝瑟妮（Bethany Stirber）則表示，嫌犯闖入她的汽車，還偷走車庫鑰匙，事後更試圖闖進車庫，儘管她和丈夫立即報警，但警方沒能及時趕到，又讓嫌犯跑了。據悉克利爾伍德社區位處偏遠，手機訊號微弱，加上當地警力不足，使得抓捕嫌犯的難度提高，目前警方已在附近進行搜索，但並未獲得任何線索。