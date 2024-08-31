清朝有一種特有的大型宴會，名為「千叟宴」，由康熙皇帝首度開創，主要是為了慶祝自己60大壽，並邀請60歲以上的老人赴宴，以此體現「與民同樂」的胸襟，據悉當時來了上千名老人，聲勢十分浩大。不過歷史上有一次千叟宴卻發生奇怪的現象，許多與會的老人在宴會結束後返家，竟接連抱病離世。

大陸知名博主孫雅鑫指出，乾隆皇帝繼位後仿效祖父康熙帝，舉辦了兩次千叟宴，第一次是乾隆五十年（西元1785年），第二次則是乾隆六十年（西元1795年），86歲的他龍心大悅，宴請全國70歲以上的老人進宮用膳，無論是皇室成員、達官顯貴，或是一般平民百姓都能參加，而據史料記載，這場宴會人數超過3000人，宴席座位也有特殊安排，只有級別較高的人，才可以坐在殿內，其餘則安排在戶外的座位。

然而宴會結束，卻傳出許多老人返家後相繼抱病離世的消息，不過背後原因跟陰謀論無關，死因也並非中毒，而是由於老人長途跋涉、操勞過度所導致的身體虛弱有關，加上當時正值冬季，年逾70歲的老人本就體弱，在露天環境下用餐，即便乾隆為老人們準備碳火取暖，但仍難以抵禦北方地區的陣陣寒風。

再者，受邀的老人來自全國各地，其中不乏偏遠地區的貧困百姓，受限於交通條件不發達，大部分行程都以步行為主，這對年邁的老人而言無疑是極大的考驗；另外，宴會上冰涼的大魚大肉對於習慣粗茶淡飯的老人更是雪上加霜，後續因為大吃大喝造成的消化不良，讓老人們的身體更加衰弱，因此宴會結束後，許多老人返家不久便撒手人寰。