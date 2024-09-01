泰國近日發生一起駭人事件，一名54歲男子參加親友葬禮時，因為喝酒鬧事，引起隔壁喪家不滿，竟遭近距離行刑式槍殺。目前警方已經鎖定開槍的24歲男子，並全力追緝中。

根據《Khaosod》報導，泰國博他侖府一名54歲男子前往寺廟參加親友的葬禮，由於當時還有另一場葬禮正在進行中，但男子在席間飲酒失控，並開始大聲喧嘩，引發隔壁葬禮往生者的姪子不滿，竟持9毫米口徑的手槍，朝他近距離射擊後展開逃亡。

警方獲報後趕抵現場，發現死者的後腦勺、頸部以及下巴等多處中彈，彈孔顯示射擊距離非常近。目前警方已經鎖定24歲的開槍男子，並連絡其家屬，要求他們說服嫌犯自首。

死者的女兒受訪時表示，不清楚父親被槍殺的具體原因，但她接到母親的通知後就立即趕到現場處理後事；而死者的哥哥則指出，弟弟平時確實有飲酒習慣，但不確定是否因此惹來殺機。

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