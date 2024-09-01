在古裝劇或是《三國演義》等小說中，許多人對於「幽州」並不陌生，此處宛如叛軍的樂園，無數的起義軍和反對勢力在這片土地上高舉義旗，向中央政權發起挑戰。事實上，幽州之所以總能成為叛軍的大本營，除了作為連接中原與塞外的重要通道之外，同時兼顧了農業、畜牧業，以及盛產馬匹等軍事物資，並且當地多民族混居，民風剽悍，大部分居民都可以直接上陣當兵，自然成為北方重鎮。

大陸知名博主孫雅鑫指出，冷兵器時代，歷史上有一個地方屢屢發生叛亂，包括漢代的張純和張舉、唐太宗時期的羅藝叛亂、唐玄宗的安祿山之亂等，這些叛亂都發生在幽州。而根據《周禮》記載，「東北曰幽州」，周武王推翻商紂王之後分封功臣，將召公分封於幽州，賜名為燕，也就是後來戰國七雄中的燕國，其地理位置包括河北、遼寧一帶。

正所謂「中原亂不亂，幽州說了算」，相較於中原多是耕種的民族，幽州有相當多的遊牧民族，部族之間經常打仗，加上幽州把守中原地區的邊關，遠離中央政權的核心地區，國家的管控力道相對較弱，一旦有人想要起義，就可以直接聯合外族部落發動叛變。

加上幽州西邊是太行山、北邊緊臨燕山、東邊又靠海，在三面天然屏障的地理優勢下，有利於叛軍的防守和進攻。再者，幽州土地肥沃、水源充足且氣候適宜，因此農業發達，即便被圍困也能自給自足。

除此之外，幽州人擅長騎馬射箭，加上長期與北方遊牧民族的戰鬥經驗，使得幽州民風剽悍、驍勇善戰，尤其幽州的鐵騎軍隊在路史上屢屢建立戰功，也成為了叛軍的主要力量。

明朝朱棣掌權後，更將首都從南京遷往現在的北京，也就是幽州地所在區域，除了可以遠離建文帝的舊勢力，更重要的是看好此處巨大的發展潛力和地理優勢，同時防範元代蒙古殘餘勢力。