成語「人盡可夫」經常被用來唾罵那些生性放蕩的女子，帶有強烈的侮辱意味，不過其實最初的典故並沒有任何貶義，而是出自春秋時期一位孝女的心酸故事，沒想到在悠久的歷史進程中，卻逐漸成了不守婦道的代名詞。

根據《搜狐網》報導，「人盡可夫」出自《左傳．桓公十五年》，春秋戰國時期，鄭國權臣祭仲一共輔佐過5位君王，將朝政大權緊緊握在手上，也因為功高震主，讓當時宛若傀儡的鄭國國君鄭厲公十分忌憚，意圖聯合朝中的臣子除掉祭仲，於是找上了祭仲的女婿雍糾。

不過雍糾不小心將密謀剷除岳父的事情，向妻子雍氏說溜嘴，雍氏一聽頓時陷入兩難，一個是自己的丈夫，一個是父親，無論結局如何，勢必會痛失其中一方。最終無法決斷的雍氏便跑回娘家，將此事告訴母親，對方當即說出一句千古名言，「人盡夫也，父一而已，胡可比也？」意思就是天下男人這麼多，即便離婚還可以再嫁，但親生父親只有一個，丈夫遠遠不及父親重要。

雍氏聽完母親的告誡後，立刻派人跟父親告密，祭仲因此躲過一劫，先一步殺掉雍糾；而鄭厲公因為事跡敗露而倉皇逃離鄭國，後來祭仲重新擁立鄭昭公為新任國君。

由此可知，「人盡可夫」的本意並非貶義詞，不過隨著歷史進程，後人把人盡可夫引申為「人盡以為夫」，用來形容不守貞節的婦女或指賺皮肉錢的妓女，與原本「賣夫救父」的孝女典故相去甚遠。