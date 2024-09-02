美國紐約一名居民近日目擊一對街友情侶公然在路邊發生性行為，且時間從下午的尖峰時間持續到晚上才停止，這名居民將「活春宮」影片拍下，在網路上曝光後掀起熱議，並引發許多當地人不滿，也讓這名居民憤而喊出「考慮搬家」。

Homeless couple filmed having sex in parking lot under NYC’s FDR Drive: ‘A new low for the city’ https://t.co/CXMWJgpas2 pic.twitter.com/29lh4kyaks — New York Post (@nypost) August 31, 2024

根據《紐約郵報》報導，美國紐約一名34歲當地人在近日直擊一對街友情侶的「活春宮」場面，這段影片拍攝於富蘭克林·德拉諾·羅斯福東河快速路（FDR Drive）下方的停車場，只見畫面中一名留著大鬍子的男子和一名赤裸的女子躺在灰色床墊上「激戰」，時間從下午尖峰時段一直持續到晚上。

床墊旁邊就是附近居民停放的腳踏車和卡車，且該停車場距離孩子們步行上下學、民眾跑步時會經過的東河綠道（East River Greenway）只有幾步之遙，這名當地人受訪直言，「對我來說，一對情侶在人行道旁發生性行為，是這座城市令我最失望的一點。」加上日前附近還發生一起刺殺案，讓他開始考慮是否應該搬家，「我已經記不清有多少人在路上隨地排便，或在路上尖叫求救了。」

不少當地居民哀嘆，這起事件反映出當地治安的敗壞，一名居住在附近的30歲女子也無奈指出，街友在公共場合發生性行為的情況越來越頻繁，更痛批做出這樣行為的人都是「腦子出了問題」，另一名同為街友的女子也對這對男女的行為感到不齒，憤怒表示「有些人真的很沒水準，就算無家可歸，也不能這麼做！」