在大眾的印象中，龍袍的顏色就是黃色，尤其明、清帝王的畫像，皇帝都身穿黃袍，但其實秦始皇建立皇帝制度後，穿著的龍袍是黑色的，為何後代沒有延續傳統，反而改成其他顏色呢？大陸央視主持人任志宏指出，秦朝被滅，接續的漢朝將黑色視為不祥之色，自然不再穿著黑色龍袍，而是改為紅色，直到魏晉南北朝時期，才開始出現黃色龍袍。

任志宏指出，在古人眼中，天上黑色為尊，地下黃色為貴，也就是「天地玄黃」之說，黑色是天界的顏色，也是在古人色彩意識中最神聖的顏色，秦始皇採用黑色龍袍，就是為了表達對於權力的渴望，同時也宣示了尊貴的地位。

不過撇開玄學，秦始皇和秦二世的暴戾，讓龍袍的顏色變得更加「黑暗」，且蘊含滅國的不祥之兆，秦朝被滅掉後，黑色的秦帝國龍袍也被視為不祥之色，成為漢朝的禁忌，因此漢朝的龍袍改為紅色；到了魏晉南北朝，統治者取天地玄黃中的黃色作為龍袍的顏色，因為統治者認為，黃色是大地之色，更加貼近百姓，也有利於與民同德、長治久安。

再到隋唐時期，黃色更加成為皇帝的象徵，民間百姓被明令禁止穿著黃色衣物，黃色開始代表著皇室的尊貴與威嚴，黃色龍袍也由此正式成為皇帝的標準配件。

除此之外還有另一種說法，稱皇帝的龍袍起初是按照「五德始終說」來選擇顏色，比如秦朝的黑色代表水德，漢朝的紅色代表火德，後來的黃色則代表土德。