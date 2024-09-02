美國喬治亞州自然資源部的專家捕捉到一條以吞食毒蛇聞名的東部靛藍蛇，隨後裝進袋子裡秤重，未料打開袋子時，裡面卻多出2條蛇，其中一條還是剛吃完大老鼠的響尾蛇，原本專家都以為牠死了，等了一個小時後，響尾蛇卻奇蹟般復活，讓眾人都驚喜不已。

根據《邁阿密先鋒報》報導，美國喬治亞州自然資源部近日在臉書粉專發文，去年11月在保護東部靛藍蛇（Eastern indigo snake）調查行動中，野生動物技術員麥特（Matt Moore）在喬治亞東南部捕捉到一條長約4英尺（約1.2公尺）的東部靛藍蛇，並把牠放進袋子裡秤重，未料麥特再度打開袋子時，裡面竟多出2條蛇，包含一條年輕的鼠蛇和一條的響尾蛇。

這條響尾蛇體長只有16英吋（約40公分），且腹部異常腫脹，表示牠才剛吞下一隻大老鼠，讓自己飽餐一頓，未料沒多久自己也變成東部靛藍蛇的大餐；起初專家都認為響尾蛇已經死了，結果一個小時後突然復活，讓所有人都驚喜不已。

喬治亞州自然資源部在貼文中指出，「這個不尋常的事件，除了體現了東部靛藍蛇令人印象深刻的狩獵能力，還顯示出響尾蛇驚人的恢復能力，大自然果然處處充滿驚喜！」後來這條響尾蛇被放生回野外，被人目擊到在陽光下沐浴，而非躲藏在洞穴中，且相關單位持續追蹤牠的行動，確認響尾蛇真的活了下來，還能夠到處「趴趴走」。