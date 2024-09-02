清朝是歷史上最後一個帝制王朝，由滿族愛新覺羅氏創立，由於滿族是女真族的分支，所以最初將國號為「後金」，延續當初北宋時期女真族完顏阿骨打的統治，不過後來為何會改國號為「大清」呢？大陸黑龍江大學歷史學教授周喜峰指出，最主要是為了化解漢人和女真人之間的矛盾，另外還希望參照「五行」，以清朝的水屬性壓制明朝的火屬性。

周喜峰指出，清太宗皇太極在西元1636年稱帝，並將國號由「後金」改為「大清」，背後主要有2個原因，第一，歷史上已經有女真人建立的金朝，且屢次進入中原，還滅掉了北宋、俘虜了徽欽二帝，進而導致宋、金矛盾，也就是漢族和女真族的矛盾。

而努爾哈赤建立了「後金」，和漢族之間也產生了類似的矛盾，如果皇太極想入主中原，以「後金」名義很難獲得漢族支持，因此必須改掉「金」這個國號，避免可能引發的矛盾和衝突，同時也想改變「金」這個國號所帶來的，在中原燒殺擄掠的形象。

第二個原因則與「五行」有關，明朝的「明」字中帶有「日」，日屬火，五行中火剋金，為了取得優勢，所以皇太極將國號改為含有水、能剋火的「大清」。