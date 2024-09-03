美國佛州一名女直播主身穿清涼內衣，打算進行「性感廚房」的直播，未料她剛打開瓦斯爐，上方的平底鍋就冒出濃煙，隨後燃起大火，讓女子嚇得不斷尖叫，一旁的男工作人員見狀立刻前來支援，卻將平底鍋丟進流理台下方的櫃子，雖然火勢順利被撲滅，但影片曝光後網友們看到都忍不住搖頭。

Streamer sets kitchen on fire while cooking 😭😭 pic.twitter.com/zEkbFImTxc — FearBuck (@FearedBuck) August 31, 2024

綜合外媒報導，美國佛州一名女直播主「hiheyitsdani」日前在廚房進行直播，只見她穿著清涼性感的黑色內衣，試圖在廚房裡做飯，未料打開瓦斯爐不久，平底鍋突然冒出陣陣濃煙，女子困惑地探頭檢查，結果下秒平底鍋便燃起大火。

女子驚慌失措地向場外工作人員求助，一名男子走入鏡頭，打開流理台下方的櫃子，隨後把平底鍋丟進櫃子裡，接著兩人急忙逃離現場，所幸火勢瞬間被撲滅，燒紅的瓦斯爐也沒有再燃起大火，女子仍驚魂未定，不斷喊著「我的天！」最後要求男子把門打開，這段影片也就此結束。

影片在網路上曝光後引發熱議，大家紛紛留言，「他們的房子沒有被燒毀真是個奇蹟」、「他到底為什麼要把鍋子丟進流理台下面？」、「他們家的煙霧警報器怎麼沒有響？」、「請準備一個滅火器在廚房」、「只要拿個東西蓋住火就行，蓋子、濕毛巾都可以，火很快就會熄滅，這就是接受基礎教育很重要的原因」。