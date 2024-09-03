泰國一名46歲父親因為覺得被兒子忽視，竟將歪腦筋動到兒子女友身上，把年僅16歲的少女騙上車，帶到一處房間內試圖性侵，所幸少女順利逃脫，沒有讓「獸父」得逞，而這名父親已經被警方逮捕，面臨威脅或暴力性侵的指控。

根據《The Thaiger》報導，泰國北欖府一名16歲少女和男友交往1年，並且曾和他的46歲父親蘇泰（Suthat）見過面，對方是一名計程車司機，因此事發當天蘇泰到她家拜訪，並說有重要的事情要在計程車上討論時，少女並未起疑，未料上車後，蘇泰聲稱在兒子房間安裝小型攝影機，拍攝了兩人的不雅影片。

隨後蘇泰將計程車開往出租公寓，強迫少女和他發生性行為，否則就會將不雅影片外流，並開始擁抱、強吻她，少女不斷掙扎，找到機會立刻逃出公寓，向路邊一群男子求救，這些人立刻給予幫助，還和追上來的蘇泰發生肢體衝突，之後蘇泰試圖逃跑，但還是在隔天（9／1）被警方逮捕。

蘇泰事後辯稱，他只是想到少女家借充電器，順便和她討論兒子前女友的事情，但談話時握著少女的手，讓他產生性衝動，於是詢問對方是否願意和自己發生關係，少女拒絕後，蘇泰本來想送她回家，未料少女先一步跑出去求救。

至於不雅影片，蘇泰坦言是當時胡亂編造的，他根本沒有安裝攝影機，更沒有拍攝不雅影片，只是因為兒子交女友後就不再和他溝通，讓他感覺被兒子忽視了，才會做出這些行為。

雖然蘇泰的說詞有些可疑，但他承認曾試圖侵犯少女，如今面臨威脅或暴力性侵的指控，最高可判處10年有期徒刑、20萬泰銖（約新台幣18.7萬）罰金；此外，蘇泰在進入監獄前向兒子下跪道歉，並接受了兒子的擁抱。

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