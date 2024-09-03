古人因為壽命較短，通常結婚的年齡也比較早，大部分女性都在13、14歲便出嫁，不過清朝公主有一個神奇現象，大多數公主都會「晚婚」，到了18歲以後才結婚，尤其是康熙皇帝膝下的8名女兒，大陸北京故宮導遊房博指出，這是因為清朝公主通常會因為聯姻嫁至蒙古，必須先花時間學習蒙古語，且年紀大了，身體的免疫力也比較好，能夠抵禦苦寒環境。

房博指出，固倫榮憲公主是康熙帝的第三女，她於19歲出嫁，雖然按照現代人的標準，19歲結婚非常年輕，但對當時來說已經算是晚婚，而且不光是固倫榮憲公主，其他康熙帝的女兒也都十分晚婚，比如第五女和碩端靜公主、第六女固倫恪靖公主、第十女固倫純愨（ㄑㄩㄝˋ）公主，分別在18歲和22歲下嫁至蒙古。

房博表示，清朝公主的婚姻往往會為了聯姻犧牲，除了跟漢人聯姻以外，大多數公主都會嫁到蒙古，為了做足準備，公主在結婚前必須花時間學習蒙古語，方便未來婚後和丈夫溝通；此外，人隨著年紀增長，身體的免疫力也會隨之增加，如果年齡太小就出嫁苦寒之地，不但語言還沒學好，身體的抵抗力也不行，一不小心就可能感染重病身亡。

因此觀察史料記載可以發現，清朝的公主，尤其是康熙帝膝下8名存活到成年的公主，基本上結婚的年齡都比正常年齡還要更大，屬於晚婚族群。