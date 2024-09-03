美國賓州近日破獲一起距今近50年的懸案，一名男子在1977年被發現凍死在一處山峰下的洞穴內，但因為缺乏線索，始終無法得知男子的身分，直到最近一名警官找回當初遺失的指紋卡，才終於確認男子的身分，讓他能夠回到家族墓園埋葬。

Mystery of ‘Pinnacle Man’ found frozen in a cave solved after nearly five decades | Click on the image to read the full story https://t.co/U6F2TU8PZY — WLWT (@WLWT) September 2, 2024

根據《CNN》報導，1977年1月16日，2名登山客在賓州伯克郡奧爾巴尼鎮（Albany）一處山峰下的洞穴中，發現了一具冰凍的男子屍體，警方接獲通報後立即進行屍檢，但無法透過他的外表、衣服或隨身物品辨別身分，只知道男子死於藥物過量，且身體並無外傷；此外，警方還採集了男子的牙齒紀錄與指紋卡，但指紋卡在過程中意外遺失，關於男子的身分也不了了之。

42年後，當局重新調查這起懸案，法醫於2019年採集男子的DNA樣本，更新在國家失蹤及不明人口系統（NamUs）中的資料，但仍沒有收穫；直到今年8月，這起懸案終於有了重大突破，賓州警察凱克（Ian Keck）找回遺失的指紋卡，聯邦調查局（FBI）指紋專家隨即進行比對，1小時後確認男子的身分為27歲的格魯布（Nicholas Paul Grubb）。

目前柏克郡法醫辦公室已經通知格魯布的家人，進一步確認身分，家人對此十分感激，並請求法醫辦公室幫忙將屍體帶往家族墓園埋葬；據悉，格魯布來自賓州華盛頓堡，因為被發現凍死在阿帕拉契山脈其中一處山峰的洞穴內，且多年來身分不明，所以被眾人稱為「山頂洞人（Pinnacle Man）」。