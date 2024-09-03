法國一起長達10年的性侵案件震驚社會，71歲老翁從2011年開始下藥迷昏妻子，並在網路上招募72名陌生男子到家中性侵，妻子毫不知情，直到老翁2020年偷拍裙底照被抓，這起恐怖事件才終於被揭露。

根據《BBC》報導，法國71歲男子多明尼克（Dominique P.）於2020年9月在一間購物中心偷拍3名女子的裙底照，被一名保全發現，隨後遭到警方調查，警方在多明尼克的電腦中找到許多性侵照片和影片，畫面中的受害者正是他72歲的妻子，且她在過程中失去了意識，直到被警方通知後，才第一次得知自己遭到侵犯。

報導指出，多明尼克的變態行為從2011年開始，他從網路上招募數十名陌生男子，並給妻子服用強效鎮定劑，在妻子昏迷的過程中，讓這群陌生男子進入家中實行性侵，多明尼克有時參與其中，有時會一邊拍攝一邊鼓勵這些男子。

警方確認至少發生92起性侵案，加害者多達72人，年齡介於26歲到74歲之間，其中大多數人只參與過一次，但也有人參與高達6次，目前已經有50人的身分被確認，並和多明尼克一起接受審判，這些加害男子辯稱，他們是在幫助一對夫妻滿足性幻想，但多明尼克坦言，所有參與的男子都知道他的妻子並不知情且處於昏迷狀態。

律師團的律師安托萬（Antoine Camus）表示，這次審判對於受害者來說將是一次可怕的考驗，因為她將首次看見自己遭受性侵的證據，安托萬也指出，受害者是在3名孩子的支持與攙扶下出庭，她本可以選擇閉門審判，而非將傷疤公諸於眾，但她堅強表示，「這正是施暴者所希望的。」所以她絕對不會讓對方稱心如意。

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