古代陵墓的規模如果很大，建造往往需要花上好幾年，且會消耗大量的人力、物力，因此不少皇帝一即位就會著手安排建造陵墓，但除了皇家、貴族以外，許多古代百姓的墓葬也埋有不少值錢的陪葬品，大陸湖南大學建築學院教授柳肅指出，古代的厚葬之風其實源於古人的一種信仰，他們相信人死了以後，會到另一個世界繼續生活，且過得好與壞，全和是否葬得好有關。

柳肅指出，古人相信，人死了以後會到「另一個世界」繼續生活，在另一個世界生活的好與不好，則取決於送走往生者的那個瞬間，如果埋葬得好，往生者在另一個世界仍能過上幸福快樂的生活，如果埋葬得不好，往生者就會在另一個世界受苦，正是因為這種「事死如事生」的信仰和觀念，導致了幾千年來的厚葬之風。

不過柳肅提到，這種風氣有時候會走向極端，部分史料或文學作品中都經常看到，古人就算已經家道中落，或是原本就經濟拮据，但如果家中有人過世，就必須傾其所有，將往生者埋葬好。

柳肅表示，這種厚葬之風也導致陵墓建築的大規模發展，一般老百姓都要傾其所有去埋葬往生者，貴族、皇家的陵墓自然更加豪華，裡面埋葬數不盡的金銀財寶；但同時也衍生了另外一種問題，就是盜墓的盛行，直到今天都是令政府相當頭疼的麻煩。