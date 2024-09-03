印度一架班機因突如其來的「擂台賽」延誤，只見一隻貓鼬和一條眼鏡蛇在機場跑道上對決，貓鼬身後還有2隻同伴等待上場，精彩的畫面全被坐在「搖滾區」的飛行員拍攝下來。

根據《紐約郵報》報導，這段影片拍攝於印度比哈爾邦帕特納的賈雅普拉卡什·納拉揚機場（Jay Prakash Narayan Airport），飛行員準備起飛時，在機場跑道看見一隻貓鼬和一條眼鏡蛇正在激烈對戰，突如其來的「擂台賽」導致班機延誤，一整班飛機的乘客只能等牠們打完才能繼續飛行。

從畫面中可以看到，眼鏡蛇憤怒地抬起上半身，率先發動攻擊，貓鼬則不斷移動閃躲，並抓準時機撲面而上，牠的身後還有2隻貓鼬悄悄靠近，在旁邊待命；雖然影片並未拍到最後是哪方獲勝，但報導指出，通常貓鼬比較具有優勢，因為牠們具有靈敏的反應能力、厚實的皮毛，以及天生對眼鏡蛇毒液的免疫力，專家估計，在貓鼬與眼鏡蛇的對戰中，貓鼬獲勝的機率高達75％到80％。

根據《印度經濟時報》介紹，貓鼬和眼鏡蛇的對決在野外十分常見，2者會為了爭奪相同的獵物發生衝突，結束後獲勝的一方將落敗的一方吃掉；事實上，眼鏡蛇會捕食小貓鼬，貓鼬也會捕食眼鏡蛇，且通過攻擊眼鏡蛇的後腦勺來消滅牠們。