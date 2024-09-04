「閉門羹」指的是拒絕客人來訪的意思，但「閉門」和「羹」之間有什麼關係呢？大陸央視主持人任志宏指出，在古代「閉門羹」真的是一道菜，相傳唐代名妓為了拒絕上門的客人，又不能失了他們的面子，於是特別製作羹湯以表達委婉拒絕，讓對方一看到羹湯就能意會她的意思，自行離開。

任志宏指出，「閉門羹」的典故最早可追溯至唐代的宣州，相傳當時有一位名叫史鳳的名妓，才貌雙全、能歌善舞，吸引無數風流才子慕名前來，然而史鳳重「才」不重「財」，她會根據來訪者的才學、品貌進行篩選，一些不學無術的紈褲子弟，就會被史鳳拒於門外。

但史鳳為了不讓這些人感到尷尬，或成為別人茶餘飯後的話柄，她想出了一個聰明的婉拒方法，她給不願意接的客人送上一碗羹湯，讓對方一看到羹湯就能心領神會，自行離開，因此稱作「閉門羹」；有趣的是，這道「閉門羹」之後真的成為安徽沿江一帶的傳統菜餚，而這個故事也一直從唐代流傳至今。

除此之外，不少現代人的生活用語，其實都來源自古代青樓的行話，比如用來形容換工作的「跳槽」，在古代是指青樓女子從一個客人換到另一個客人的行為；而常在比賽或遊戲中聽到的「出局」，在古代是指青樓女子被客人看中後，帶回自己家或其他地方過夜的行為。