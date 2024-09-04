美國近日發生一起美洲獅襲擊事件，加州一家6口到公園野餐，突然一隻美洲獅衝了出來，一口咬住一名5歲男童的頭部，他的父親聽到尖叫聲，立刻上前支援，徒手不斷毆打美洲獅，直到牠鬆口為止，最終順利救出孩子。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月1日下午4點30分左右，美國加州一家6口到位於聖莫尼卡山區的馬里布溪州立公園（Malibu State Creek Park）野餐，當時孩子們正在野餐桌旁玩耍，突然一隻美洲獅衝了出來，咬住其中5歲男童的頭部，父親聽到孩子的尖叫聲後，立刻趕過去查看狀況，為了拯救孩子，他徒手毆打美洲獅，直到牠鬆口放開男童。

男童雖然沒有生命危險，但頭部和眼睛受到重傷，隨即被送往醫院急救，並於隔天出院，但後續還需為眼睛受傷的併發症復診治療；加州魚類和野生動物部門表示，他們十分慶幸男童被美洲獅攻擊後並無生命危險，且沒有其他人在這起事件中受傷。

而攻擊事件發生後，據目擊者稱，這隻「肇事」的美洲獅一直躲在附近的一棵樹上，護林員抵達後，和野生動物官員討論，確認這隻美洲獅已經對公共安全造成威脅，於是將牠就地安樂死；事後野生動物官員聯絡男童家屬，從傷口和衣服上取得美洲獅DNA樣本，經過比對確認為同一隻美洲獅。