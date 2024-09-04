英國近日發生一起離奇的死亡意外，一名男子就診結束後，到醫院的附設咖啡廳消費，並趴睡在桌子上，直到約3個小時後，一名保全留意到他一直沒有變換姿勢，於是上前試圖叫醒他，才驚覺男子死亡，而這段期間有許多醫護人員從他的身邊經過，卻沒有任何人發現。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在英國西布朗維奇（West Bromwich）的桑德韋爾綜合醫院（Sandwell General Hospital），一名36歲男子在7月10日到醫院接受治療，並被轉介到醫院對面的成人心理健康機構，看診結束後，男子來到醫院的附設咖啡廳，落座後從下午1點30分開始便趴在桌上不再動彈。

下午4點45分左右，一名保全發現男子已經很久沒有改變過姿勢，於是上前試圖叫醒他，結果卻發現男子早已沒了呼吸心跳，嚇得急忙求助，急診科醫師立即雖然嘗試急救，但早就為時已晚，據院內知情人士透露，當時男子其實已經出現屍僵反應。

英格蘭國民保健署（NHS）現在已針對這起事件展開調查，並且通知驗屍官，希望能查明男子突然身亡的原因；據悉男子趴在桌上的3個小時期間，身旁有許多醫生、護理師等院內的工作人員經過，卻沒有任何人發現不對勁，但有人表示，這間咖啡廳經常有街友光顧，認為這可能是醫護人員沒有太在意男子的原因。