阮籍是三國時期的魏國詩人，也是歷史有名的「竹林七賢」之一，與好友嵇康並稱「嵇阮」，大陸南京師範大學教授酈波指出，他曾為了拒絕與未來皇帝成為親家，而刻意豪飲醉酒長達60天，每當媒人上門都說不方便，藉此讓對方知難而退。

曹魏正始時期，曹氏大權旁落，實際上天下已經變成司馬家的，「高平陵之變」後更是由司馬氏全面掌權，酈波在鳳凰網節目《中華酒事局》中指出，司馬昭曾想和阮籍結為親家，讓大兒子司馬炎，也就是後來西晉的開國皇帝晉武帝，迎娶阮籍的女兒，但阮籍不想接受這門婚事，於是每日喝酒逃避，每當媒人上門提親，他的妻子就會稱阮籍醉酒不舒服，不方便談論婚事，且這一醉就醉了60天。

許多人會認為阮籍和同為「竹林七賢」的嵇康命運相同，但酈波點出兩人的差異之處，嵇康是曹氏的女婿，所以司馬昭可能會殺他，但阮籍代表的是中原的世家大族，加上司馬昭本身十分欣賞阮籍，因此就算阮籍以誇張的「連醉60天」來表達拒絕之意，司馬昭也沒有動殺心，只是明白了他的意思，不再強求這門婚事。

酈波提到，成語「窮途末路」其實來源於阮籍，他經常在喝醉時駕著一輛牛車外出，走到沒路時就會放聲大哭，哭完再原路返回，酈波表示，因為阮籍的內心十分痛苦，雖然不願意和司馬氏合作，卻只能透過喝酒、寫詩來抒發情緒。

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