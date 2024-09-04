南韓一名女直播主於大學開學日，在圖書館單人自習室內進行色情直播，只要有觀眾抖內，她就會脫衣露奶，相關畫面流出後，引發網友譁然，紛紛痛批她的行為「應該被嚴懲」。

根據南韓電視台《JTBC》報導，韓國一名女直播主在韓國大學開學第一天（9／2）的晚上9點21分至11點在圖書館進行直播，直播間的標題為「今天開學，要加油才行」，並分類在「學習」，關鍵字設定為「自習」、「學習」等，藉此吸引網友點進去觀看，然而實際的播出內容卻和學習毫無關係。

這名女直播主不但桌上沒有擺放任何書籍，還會在收到抖內後，脫下身上的衣物，露出傲人的上圍，雖然她待在一人用的自習室內，但一旁的玻璃是透明的，如果有其他學生經過，都可以清楚看見她在自習室內的行為。

有網友看到直播後困惑不已，詢問她「妳不能在家直播嗎？」但女直播主表示，因為家裡有其他家人在，隔音也不好，所以不方便直播，而且沒有其他地方像圖書館一樣有一人用的空間。

這段直播曝光後，引起眾多網友憤怒，紛紛留言痛批，「應該要嚴懲這種人」、「好像只要有錢，這種人就什麼事都做得出來」、「這種直播不應該讓他們賺錢」、「別人用來念書的圖書館，她卻在做這種直播，這像話嗎？」

新聞還指出，這並不是個案，去年1月也曾有女直播主在圖書館進行色情直播，她收到抖內後，就會脫下上衣，露出身體部位，且根據金額大小決定裸露程度，只要旁邊有其他人經過，女直播主就會立刻用頭髮遮擋裸露的部位；對此法律專家表示，類似行為可能構成公共猥褻罪，按照南韓刑法，最高可處1年以下有期徒刑和500萬韓元（約新台幣11.9萬）以下罰金。

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