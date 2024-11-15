眾所皆知，周幽王為博美人褒姒一笑，不惜「烽火戲諸侯」，最終亡國，自己也送了命，沒想到千年之後，北齊後主高緯也上演了一齣類似戲碼，付出巨大代價。

根據《搜狐網》報導，馮小憐是北齊後主高緯的寵妃，原本是高緯皇后穆舍利身邊侍女，在皇后失寵後，為了取得高緯信任，而被獻給了高緯。原就美若天仙的馮小憐能歌善舞且聰明伶俐，很快就將高緯迷得神魂顛倒，並封她為淑妃，兩人每天形影不離。

西元576年，北周率大軍攻打平陽城，當時高緯陪同馮小憐圍獵，軍情告急時，士兵趕著面聖，但右丞相高阿那肱竟回應說，「皇上正在取樂，邊境這點小事，是很平常的，何必如此著急」。等到平陽陷落，高緯才接獲報告，當他準備率軍馳援時，因為馮小憐餘興未盡，高緯只好又陪她圍獵一次。

後來晉州失陷，高緯率領大軍前來援助，並下令軍隊挖地道進攻，不過就在將士們準備攻城時，高緯為了向馮小憐展現自己的威武，竟命令大軍停止攻擊，讓人召馮小憐前來觀戰，但是等到馮小憐梳妝打扮、姍姍來遲時，北周軍隊早已把城牆堵上，北齊最終還是沒有奪回晉州。

後來高緯親自率領30萬大軍和北周對戰，馮小憐也跟著上前線，就在北齊大軍浴血奮戰之際，東頭部隊只是稍稍後退，馮小憐卻大聲呼叫「軍敗矣」，高緯看到愛妃嚇得瑟瑟發抖，心疼不已，竟然帶著馮小憐一起逃出戰場，將士們看到主帥都跑了，頓時軍心渙散，30萬大軍瞬間兵敗如山倒，最後只有安德王高延宗這一支部隊，擺脫了周軍的追擊。

西元577年，高緯亡國被俘，竟對北周武帝宇文邕要求將馮小憐歸還給他。周帝說，「朕視天下如脫屣，一老嫗豈與公惜也！」於是賜還給他，後來高緯被誣陷謀反，被武帝賜死，終年22歲。