古代皇宮中除了皇帝和各宮嬪妃之外，還住著大批的宮女和太監，下人們稍有不慎就可能因為做錯事或說錯話而小命不保，而且皇宮規矩嚴謹，就連睡覺也必須側著身子，背後原因很不人道。

根據《搜狐網》報導，曾貼身服侍清朝慈禧太后的宮女何榮兒，曾在《宮女談往錄》提及宮中的規矩，指皇宮內對於宮女的睡姿很講究，明訂睡覺時絕對不能仰面朝天，必須「側身而臥，兩腿蜷屈」，背後有3大原因。

首先是「迷信」，清朝宮女地位並不低，因為是旗人出身，主要信奉薩滿教，加上古人崇拜神靈，所以認為各宮都有殿神，一到夜裡就會出殿巡視，保護皇家安全，宮女若是仰睡，則會衝撞到神靈，對神明不敬。

其次是「申明等級」，清朝社會階級嚴格，就連各級官員的官服布料、圖案都有所規定，目的是讓人清楚自身地位，必須謹言慎行、不可隨意僭越，宮女睡姿同樣受到嚴格規範。

第三則是「利於起身」，身為嬪妃的貼身宮女，一旦手腳不敏捷就可能受到處罰，就連睡覺也不能太過放鬆，而側躺則方便起身，宮女也能處於隨時起床辦事的備戰狀態。

何榮兒就曾提到，因為睡覺姿勢被打醒過很多次，以至於形成習慣記憶，就算是在清朝滅亡後出宮生活，睡覺時仍不自覺維持側躺的姿勢。