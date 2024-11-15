網紋蟒是世界上體型最大的蛇種之一，近日美國加州芳泉谷爬蟲動物園（The Reptile Zoo）展示了園區內絕美的彩虹蟒蛇，6公尺長的巨蟒在陽光照耀下，鱗片閃耀著七彩光芒，隨著蛇身扭動，和光線角度的變化，還有漸變效果，影片曝光短短2天就超過60萬點閱。

影片中可見，一條網紋蟒掛在飼育員的脖子，超長蛇身順勢垂掛在地上，過程中表現得十分溫馴，還不時親暱地蹭著飼育員的手。值得注意的是，隨著蛇身扭動及光線角度的變化，原本深色的鱗片竟閃現出絢爛的七彩光芒。

事實上，美國加州爬行動物園長兼創始人Jay Brewer，是知名的蛇類救援者，也是研究爬蟲類超過35年的專家，過去就曾提到，這條「彩虹蟒蛇」是經過基因培育的網紋蟒，以其變形、顏色和圖案變化而聞名。

影片曝光短短2天就突破60萬點閱，網友們紛紛留言驚呼「我雖然怕蛇，但這條網紋蟒真的超美」、「這是我見過最美麗的蛇之一」，還有人敏銳地發現蟒蛇的動作，詢問牠是否試圖纏住飼育員，園方則幽默回覆「觀察得不錯」。