古代封建社會，皇帝後宮佳麗三千，尤其是三國時期曹魏重臣司馬懿的孫子、晉朝開國皇帝司馬炎，後宮嬪妃數量破萬，人數多到即便每天一位妃子輪流侍寢，十年也臨幸不完。每晚為了要臨幸哪位妃子，讓他傷透腦筋，甚至突發奇想，找羊來幫忙，還衍生出「羊車望幸」的成語典故。

根據《搜狐網》報導，西元265年8月，司馬懿的兒子司馬昭猝死，司馬炎繼承了父親的相國之位和晉王爵位，次年2月，司馬炎逼迫魏元帝曹奐禪讓，即位為帝，定國號為晉，接著又一舉掃平東吳，結束了長達百年的亂世局面，完成大一統。

隨著國內政局穩定，經濟逐漸走向繁榮，司馬炎兩度下詔選妃，在中級以上的官員和普通士族家庭中，挑選了5千名女子進宮，又聽說江南的美女與北方不同，令臣子選了不少江南美女入宮，有時一天就有數十人甚至數百人。加上東吳滅亡後，司馬炎又將東吳後宮女子納為己有，人數一度高達上萬人。

也因為後宮妃子眾多，司馬炎每晚為了要臨幸哪位妃子傷透腦筋，甚至突發奇想找羊來幫忙，羊車停到哪，他就選擇該處的嬪妃侍寢。此後嬪妃們為了爭寵，就會在自己的香閨前插竹葉、灑鹽汁，吸引羊車在自己的門前停留，於是有了「羊車望幸」的成語典故。