大陸網紅李子柒以「古法風格」影片揚名國際，YouTube頻道累積2040萬訂閱，被封為「中文YT第一人」。李子柒停更3年，12日在社交平台發布新影片，點閱不到24小時就衝破1億次，不過有網友發現，越南一名YouTuber「Bếp Trên Đỉnh Đồi」以模仿李子柒爆紅，就連停更也學到底，最近她也上傳新片，不過內容卻被笑說「有學，但不多」。

李子柒先前神隱了3年，直到12日一連更新2支影片，正式宣告回歸，而以模仿李子柒爆紅的越南YouTuber「Bếp Trên Đỉnh Đồi」甚至連暫停更新的時長都如出一轍。有趣的是，李子柒發布新片後，「Bếp Trên Đỉnh Đồi」也迅速推出內容相似的影片，無論是造型、服裝到拍攝角度都十分雷同，就連影片中出現的小貓和年長女性等元素都幾乎完全複製。

不少網友認為，「Bếp Trên Đỉnh Đồi」並非單純模仿，而是「依賴」李子柒的創作，之所以也跟著停更3年，是因為失去創作的素材，加上她的頻道有超過20萬粉絲訂閱，有網友推測應該是外國人不知情，將她誤認是李子柒，目前「Bếp Trên Đỉnh Đồi」頻道中的最新影片，被發現已移除。

李子柒憑藉樸實的農村生活，被譽為「華人YouTuber第一人」，她的影片幾乎沒有商業廣告或品牌置入，一心專注於文化推廣，這也為她贏得了金氏世界紀錄認證和全球粉絲的喜愛。