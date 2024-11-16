以三國為題材的歷史劇中，經常看見不少英雄人物都是蓄鬍的形象，事實上，秦漢時期對鬍子的要求不高，但是到了東漢末年的三國時期，嘴上若是無毛，反而會被嘲笑，背後原因除了好看，還有2大關鍵。

根據《梨視頻》報導，位於上唇的鬍鬚稱為「髭」、下巴是「鬚」，兩側則是「髯」，從秦朝的兵馬俑來看，可知當時的人已會對鬍子做造型，而到漢朝，鬍子關係到一個人的品德與志向。《史記》曾描述漢高祖劉邦的樣貌，「高祖為人，隆準而龍顏，美鬚髯，左股有七十二黑子」，而《後漢書·光武帝紀》也對劉秀的模樣描寫，「身長七尺三寸，美鬚眉，大口，隆準，日角」，可見漢朝人對鬍鬚非常重視，認為鬍子長得美，不僅好看且具威嚴。

另外，《網易》也報導，古人之所以這麼重視鬍鬚，還有兩大原因，首先是古代講究孝道，《孝經·開宗明義》強調「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。」這也成為古代士人很長一段時間遵循的準則，士人們留長髮、養鬍鬚，甚至不需要勞作的貴族還有蓄甲的風氣。尤其還衍伸出針對毛髮的刑罰，例如「髡（ㄎㄨㄣ）刑」是割去犯人的頭髮和鬍鬚；「耐刑」則是將鬍子剃光，帶有羞辱意味。

其次是東漢末年，受到「宦官之亂」的影響，士人非常痛恨宦官，《三國志‧袁紹傳》記載「或有無鬚而誤死者，至自發露形體而後得免」，指袁紹率兵進宮斬殺宦官，當時宦官沒鬍子，因此不少沒蓄鬍者便被當成宦官濫殺，導致有些人只好脫褲驗明正身，才得以逃過一劫。