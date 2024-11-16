古代封建社會，皇帝身為九五之尊，擁有至高無上的權力，一言一行左右天下人的性命，不過唐代卻有一位十分大膽的太監，在宣讀聖旨時，因為一念之仁，故意讀錯一個字，拯救了上千人的性命。

根據《搜狐網》報導，許多人對於太監印象不佳，甚至將他們貼上狐假虎威、仗勢欺人的標籤，不過唐懿宗時期，大太監張從玫的養子張居翰，為人誠懇又富有正義感，與歷史上阿諛諂媚的太監所有不同，深受晉王李克用器重。

晉王死後，其子李存勖建立後唐並稱帝，成為唐莊宗，張居翰也搖身一變成了樞密使，主要負責軍政大事以及宣達帝命。西元926年，後唐爆發多起兵變，唐莊宗打算下旨剷除已經歸降的後蜀皇帝王衍，以及王衍身邊的官員、僕役等人。

負責傳詔的張居翰因為不忍眾多無辜之人賠上性命，也私心認為殺戮會帶來不祥，於是冒著被砍頭的風險，在宣讀聖旨時故意將「殺王衍一行人」改唸成「殺王衍一家人」。而眾人也沒想到區區一名太監會私自竄改皇帝的旨意，所以沒有懷疑。

就這樣，張居翰憑藉自己的力量，拯救了後蜀百官和王衍僕役等上千人的無辜性命，所幸唐莊宗也因為忙於戰事，沒有特別追究。