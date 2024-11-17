大陸營養師「明叔」體重達120公斤，經過一年的飲食控制和運動，成功甩掉50公斤，近日老婆曬出夫妻合照，驚人的對比，讓不少人以為她換了一個小鮮肉老公。

身高184公分、體重120公斤的明叔透露，某次父親二度中風住院，他前去探病時看見隔壁病床一位40歲、100公斤的病人，因為腦出血，只能躺在床上，且大小便失禁，剩下眼珠子能動，嚇得他決定戒掉甜食、飲料。

經過長達1年的飲食控制及規律運動，明叔成功甩掉50公斤，如今體重僅有70公斤，脖子上的「黑棘皮」也消失，不少人看見他跟老婆的合照，還誤以為女方換了一個小鮮肉老公。

對此，明叔分享自己的減肥秘訣，除了適當運動，就是戒掉所有添加糖，例如蔗糖、果糖、麥芽糖、葡萄糖、蜂蜜、糖漿等，至於芒果、榴槤這類甜度較高的水果也不吃。另外也會選擇慢性碳水化合物，例如燕麥、紅薯、全麥麵包、糙米等，這些食物含有較高的纖維，可以減緩消化過程，使血糖更加穩定，同時也能提供更長時間的飽足感，有助於控制飲食和減肥。