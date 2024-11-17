後粱開國皇帝梁太祖朱溫是五代十國的開啟者，也是大唐帝國的覆滅者，只要被他看上的女子，都難逃他的手掌心，甚至經常趁兒子在前線打仗時，睡遍兒媳，更離譜的是，兒子們為了爭奪皇位，竟也默許妻子在龍床上爭寵。

根據《搜狐網》報導，西元907年，朱溫篡唐自立，成為後粱開國皇帝，喪妻的他回到京師後開始縱情聲色，有次他來到大臣張全義的家中避暑，看見張全義的妻妾和女兒長相貌美，竟然不顧君臣之禮，下令「婦女悉皆進禦」，要求張家所有女眷輪流侍寢，且一住就是十多天，氣得張家敢怒不敢言。

不僅如此，朱溫的魔爪還伸向自己的兒媳，趁著兒子們長年外派到地方上擔任官吏，以及上前線打仗，不惜以侍疾為由，叫他們的妻妾輪流入宮陪睡。離譜的是，朱溫的兒子們全都知情，不但沒有生氣，還要自己的妻妾討好父親，為將來的皇位鋪路。

其中最受朱溫喜愛的兩個兒媳，分別是養子朱友文的妻子王氏，以及次子朱友珪的妻子張氏，尤其王氏長相貌美，盡心將朱溫伺候得服服貼貼，最終在她的蠱惑下，朱溫決定立朱友文為太子。

然而，朱溫卻萬萬沒想到，此事很快就被張氏得知，朱友珪也密謀殺父計畫，聯合親信發動政變，最終朱溫慘死在親生兒子手上，終年59歲。