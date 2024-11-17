古代封建社會，重視家族傳承，尤其皇家對於子嗣更是重視，不過北宋時期卻有個奇特現象，特別是宋仁宗在位期間，後宮妃子十分熱衷收養女孩，只因背後藏著暗黑算計。

根據《搜狐網》報導，古代重男輕女，帝王家收養兒子的政治投資價值，明明就比養女高，不過相較於養子，北宋後宮女子卻十分熱衷收養女，光是曹皇后就曾收養4名，其他嬪妃見狀也群起效尤。

事實上，宋仁宗在立曹氏為后之前，已經廢黜過一任皇后，理由是對方沒有生下兒子，因此曹氏為了能夠坐穩后位，便想出了收養女兒的辦法，只因當時人們深信，生兒子是結緣的過程，沒有兒子意味著緣分未到，而收養女兒可以「引子」，因此求子心切的宋仁宗也樂見其成。

然而曹皇后收養女，除了寄望能藉由養女「引子」之外，更重要的目的是將養女獻給宋仁宗，如此一來，一旦養女順利懷上子嗣，自己作為後宮之首，也能將孩子抱到身邊照顧，勢必能坐穩皇后寶座。除了曹皇后之外，宋仁宗的妃嬪董氏也曾收養過2名養女，並將她們送到宋仁宗身邊，作為鞏固受寵地位的籌碼。

由於宋仁宗在位期間，長期只有皇長女福康公主承歡膝下，後宮生養困難，讓宋仁宗也開始著急，只要有后妃進獻養女，他都來者不拒。於此同時，后妃和養女之間已經不僅僅是單純的母女關係，兩者可以是競爭者，也能拉幫結派形成同盟。但即便如此，宋仁宗仍生不出兒子，皇位最終傳給了姪子趙曙。