三國時期英雄輩出，不僅武將雲集，謀臣也不少，其中一代梟雄曹操手握百萬強軍，挾天子以令諸侯，為曹魏奠定了堅實的基礎。他雖說是個傑出的政治家、軍事家，文學上也很有成就，例如他在《軍譙令》一文中曾發明一句成語，含蓄又文雅地表達出死亡的意思，也讓原本忌諱說「死」字的古人常掛嘴邊，流傳千古。

根據《搜狐網》報導，古人的生活中充滿著各種忌諱，例如葬禮時忌穿紅色、百家姓中不能與君王名字相同，然而在諸多忌諱裡，死字可說是禁忌之首，尤其是在宮中，很可能因為一時失言而掉腦袋。

建安七年（公元202年）曹操打敗袁紹、劉備後，駐軍故鄉沛國譙縣時，曾寫了一篇《軍譙令》，命令為陣亡將士立廟，撫卹其家屬。

《軍譙令》原文：吾起義兵，為天下除暴亂。舊土人民，死喪略盡，國中終日行，不見所識，使吾淒愴傷懷。其舉義兵已來，將士絕無後者，求其親戚以後之。授土田，官給耕牛。置學師以教之。為存者立廟，使祀其先人。魂而有靈，吾百年之後何恨哉！

值得注意的是，最後一句「魂而有靈，吾百年之後何恨哉！」意即倘若靈魂有知，我死後也沒什麼悔恨的了。曹操巧妙委婉地以「百年之後」取代人們恐懼的死亡，不僅沒有「死」字難聽、不吉利，反而給人一種延年益壽的感覺，因此當人們在談及生命終結時，更樂於採用如此文雅又不失莊重的說法。