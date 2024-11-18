泰國普吉島沿海近日發現一具俗稱「美人魚」的成年雄性儒艮屍體，牠的頸部以上遭到銳利武器割下，右鰭還有被繩子勒綁的痕跡，場面怵目驚心，讓幫忙捕撈屍體的村民看了都忍不住心疼落淚，村民們也推測，儒艮遭到殘忍獵殺的原因，可能和傳說中他們的毒牙、眼淚能夠避邪有關。

綜合泰國媒體報導，泰國普吉島一名漁民在東北部的邦隆碼頭發現一具成年雄性儒艮的腐屍，該具屍體的身長約2.2公尺、重約250公斤，牠的頸部有平整的刀傷，頭部則被人用鋒利武器割下；沿海資源研究中心指出，儒艮的屍體嚴重腐爛，推估已經死亡4到5天，右鰭還有被繩索勒綁的痕跡。

幫忙打撈儒艮腐屍的村民們，見到殘忍的景象都忍不住落淚。（示意圖：Shutterstock／達志）

除此之外，這隻儒艮在生前的身體狀況不佳，沿海資源研究中心認為，牠可能是從泰國南部的董里府游到普吉島覓食，未料竟葬送了自己的生命；村民們幫忙打撈儒艮屍體時，看到眼前殘忍的景象忍不住落淚，直言無論儒艮被獵殺時是否已經死亡，都不應該遭受這樣的對待。

傳說中儒艮的毒牙和眼淚可以避邪，當地村民推測，這隻儒艮是因為這個傳說才會遭到獵殺；沿海資源研究中心表示，儒艮瀕臨滅絕，因為遭到人類狩獵，加上棲息地消失，導致數量不斷減少，研究中心也曾多次強調，儒艮的毒牙和眼淚能夠避邪的說法純屬無稽之談，但仍然無法阻止獵殺儒艮的行為。