皇室生活養尊處優，讓普通百姓們羨慕不已，然而背後其實暗藏不為人知的心酸。清朝康熙帝一共有21名公主，然而只有9人順利活到受封出嫁，死亡率遠高於皇子，有學者認為造成這種現象的原因之一，和皇子與公主的「差別待遇」有關。

根據《國家人文歷史》報導，康熙帝一共有20名親生女兒，加上恭親王常寧的長女撫養於宮中並受封為公主，因此總共有21名公主，不過其中12人都沒有活到受封出嫁，死亡率遠高於皇子，有學者認為背後的原因之一，正是皇室對公主的重視和照顧程度遠低於皇子。

康熙帝的大公主是所有公主中最長壽的，活到71歲才離世。（示意圖：Shutterstock／達志）

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平也曾指出，清朝《欽定宮中現行則例》規定，后妃誕育子女要例行賞賜，皇后賞銀一千兩、綢緞三百匹，貴妃賞銀四百兩、綢緞一百匹，以此類推，然而上述的是生皇子時的賞賜，若生下公主則賞賜減半；此外，皇子和公主的俸祿待遇也差很大，親王等級的皇子的每年俸祿為一萬兩銀子，至於品級相當的固倫公主每年俸祿只有四百兩銀子，可以明顯看出清朝皇室對皇子和公主的差別待遇。

而康熙帝活下來的9名公主中，有7位遠嫁至蒙古，1位下嫁給當朝國戚舜安顏，另一位則下嫁給散秩大臣孫承運，其中相對長壽的是大公主、二公主和四公主；大公主丈夫過世後，被弟弟雍正帝接回京師居住，並在71歲離世；二公主是康熙朝唯一在康熙帝在位時被封為固倫公主的女兒，最終享年56歲；四公主遠嫁蒙古，參與地方治理，又被稱作「海蚌公主」，享年57歲。