近日一段影片在網路上瘋傳，從畫面中可以看到，4個不明飛行物出現在阿富汗的軍事基地上空，它們被飛彈擊中後，竟毫髮無傷地停留在原地，且不斷閃爍著絢麗的光芒，讓所有網友都震驚不已。

Source: EightThoughts



Location: 📍Afghanistan, 2011-05-03



Full 9 minute video of orbs outside military base.



The military tried to shoot them down in the video with a rocket and there was NO DAMAGE done…They didn’t even move…🤯🤯



The orbs are unfazed and even crazier is… pic.twitter.com/qC9DaT1K8G — Just (@Kobe_for_3) November 16, 2024

根據《每日郵報》報導，近日有網友在論壇Reddit的幽浮討論區「The UFOs subreddit」分享一段長達10分鐘的影片，從畫面中可以看到，鏡頭先掃過阿富汗軍事基地的平地，接著放大遠處的山區，在天空中懸浮著4個小黑點，鏡頭再拉近後，發現不明飛行物的底部似乎正在滴落某種液體。

隨後，一顆短程飛彈從鏡頭右邊進入畫面，擊中了2個不明飛行物，它們看似發生爆炸，噴出大量的黑色碎片，不過當煙霧消散後，它們又完好如初地出現在畫面中；起初人們以為這4個小黑點只是訓練目標或信號彈，不過影片在6分鐘處從紅外線熱像模式轉換為正常視角，可見這些物體閃爍著粉紅色、橙色、紫色和黃色的光芒，且彼此之間維持著一定距離緩慢移動。

美國一名匿名的退休海軍高級首長透露，2000年代初期他也曾和其他軍人在阿富汗上空看見類似畫面。（示意圖：Shutterstock／達志）

影片曝光後立刻引發熱議，不少人表示也曾看過類似畫面，「我曾和其他人在阿富汗親眼見過類似的一幕，和影片不同的是，它們是一個接一個升上天空的，我們都承認眼前所見的一切，但約好了不告訴任何人，否則可能遭他人嘲笑。」另一名網友則分享，小時候在美國中西部也目睹類似畫面，當時不明飛行物快速升空，「看起來像是被倒轉的隕石，一眨眼就消失了。」

事實上，這並非第一起在阿富汗上空目擊不明飛行物的經歷，一名匿名的美國退休海軍高級首長透露，他和其他軍人2000年代初期在阿富汗的天空中觀察到一顆不明金屬球，但因為安全協議而無法提供更多細節。